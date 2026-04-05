Zwei junge Frauen nach Unfall in Lebensgefahr

Ein Wagen kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrmals. Die Insassen werden teils lebensgefährlich verletzt. Was die Polizei bislang zur Unfallursache sagt.

Nagold (dpa/lsw) - Fünf Frauen haben bei einem Unfall auf der B28 nahe Nagold (Kreis Calw) teils lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die betrunkene 19 Jahre alte Fahrerin sei vermutlich zu schnell unterwegs gewesen und in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen habe sich mehrmals überschlagen, ehe er auf dem Dach neben der Fahrbahn liegengeblieben sei.

Sanitäter brachten die Fahrerin sowie die vier weiteren Insassen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren in ein Krankenhaus. Laut Polizei wurden zwei der fünf Frauen lebensgefährlich verletzt. Ein Alkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von 1,2 Promille. Auch die anderen Frauen sollen erkennbar unter Alkoholeinfluss gestanden haben, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Neben zwei Notärzten und mehreren Rettungswagen landete auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle.

Wegen des Unfalls war die Bundesstraße zwischen Nagold und Jettingen (Kreis Böblingen) zeitweise komplett gesperrt.