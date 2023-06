Winnenden (dpa/lsw) - Zwei Jugendliche sind festgenommen worden, weil sie in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) Drogen verkauft und einen 13-Jährigen geschlagen und erpresst haben sollen. Die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen sollen Marihuana im mindestens zweistelligen Gramm-Bereich verkauft haben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag sagte. Von dem Jungen hatten sie den Angaben zufolge vor ihrem Angriff Geld gefordert. Gegen die mutmaßlichen Täter erging am Mittwoch ein Haftbefehl, so dass sie nun in einer Justizvollzugsanstalt sind.

