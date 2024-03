Wegen Beteiligung an einer Betrugsmasche hat die Polizei zwei Jugendliche festgenommen. Die 16- und 17-Jährigen sollen mehrfach Geld bei Geschädigten abgeholt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bereits im April 2023 verdächtigten Ermittler die beiden, in Spraitbach (Ostalbkreis) mit der Masche «Falscher Polizeibeamter» einen hohen Geldbetrag erbeutet zu haben. Bei weiteren Ermittlungen ergab sich nun der Verdacht, dass die Jugendlichen auch noch bei weiteren ähnlichen Taten als «Geldabholer» unterwegs waren. Nach ihrer Festnahme am Donnerstag im Raum Winnenden (Rems-Murr-Kreis) wurden die Jugendlichen dem Haftrichter vorgeführt und ins Gefängnis gebracht.

Spraitbach/Winnenden (dpa/lsw) - Bei der Betrugsmasche versuchen Täter, ihre Opfer am Telefon dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände an Dritte - die «Geldabholer» - zu übergeben. Häufig nehmen sie die Rolle von Polizisten an, setzen die Opfer unter Druck und nutzen deren Ängste aus.

