Weil sie gemeinsam in Berglen (Rems-Murr-Kreis) ein Raubdelikt begangen haben sollen, sitzen zwei Jugendliche jetzt in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, nahm die Polizei einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen bereits Mitte Juni im Zusammenhang mit einer anderen Tat fest. Den zweiten, 15-jährigen Tatverdächtigen nahmen sie am Dienstag fest. Das Amtsgericht Stuttgart erließ am Mittwoch Haftbefehl gegen den 15-Jährigen.

Berglen (dpa/lsw) - Einer der Jugendlichen soll Anfang Juni eine Frau in einer Bankfiliale mit einer Pistole bedroht haben. Er habe sie gezwungen die Karte in den Bankautomaten zu stecken und die Pin einzugeben. Der Tatverdächtige habe 1000 Euro abgehoben und sei mit einem auf einem Roller wartenden Komplizen geflüchtet.

Die Polizei ermittelt weiter, ob Zusammenhänge zu zwei ähnlichen Taten in Winnenden-Birkmannsweiler Mitte und Ende Mai bestehen.

Mitteilung der Polizei