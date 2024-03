Seit 20 Jahren gibt es die Landauer Matineen. Schwerpunktmäßig erinnern sie mit szenischen Lesungen an Autoren, die im schnelllebigen Literaturbetrieb oft wenig Beachtung finden, aber viel zu sagen haben. Erica Risch, die Organisatorin der Veranstaltungsreihe könnte mit ihrer imaginären Kandidatenliste locker auch die nächsten 20 Jahre bestreiten.

„Hast Du einen Vogel?“, fragt Erica Risch ihre verdutzt dreinblickende Kollegin Elisabeth Morawietz beim Vorbereitungsgespräch für die Matinee am Sonntag, 10. März, und erntet ein etwas verblüfftes „natürlich nicht“. Schnell klärt sich auf, dass die stets um eine griffige und erlebnisreiche Veranstaltung bemühte Organisatorin tatsächlich einen Vogel meint, und zwar einen ausgestopften oder selbst gebastelten, der die bevorstehende Lesung zu Wolfdietrich Schnurre unter dem Motto „Ich frag ja bloß“ in Szene setzen soll.

Schnurre, geboren 1920 in Frankfurt, war nicht nur Journalist und Schriftsteller, Mitbegründer der legendären Gruppe 47, Theater- und Filmkritiker, Autor vieler Hörbücher, Fabeln und Kurzgeschichten, die ihm den Spitznamen „Deutscher Hemingway“ einbrachten. Er war auch Enkel und Sohn eines Ornithologen und selbst an der Vogelwelt interessiert.

Perlen aus Schatzkiste der Literatur

In seiner menschlichen und literarischen Vielseitigkeit ist Schnurre ein perfektes Beispiel für all die Perlen, die Erica Risch seit zwei Jahrzehnten aus der Schatzkiste der deutschsprachigen Literatur fischt. Dabei ist sie gemeinsam mit etwa einem Dutzend Mitstreitern stets auf der Suche nach „Autorinnen und Autoren, die uns etwas zu sagen haben, auch heute noch aktuell sind“. Zugleich soll deutlich werden, „dass es unvorstellbar viele Schriftsteller gab und gibt, die diese Vorgabe erfüllen. Von Rosa Luxemburg und Victor Klemperer über Nelly Sachs und Mascha Kaléko bis hin zu Thomas Strässle (im April) und Albert Schweitzer (im Juni) reicht die Bandbreite der Kandidaten, die – so das Credo der Veranstalter - mit ihren eigenen Worten für sich selbst sprechen sollen.

„Es gibt ganz wenig Moderation, aber eine Fülle von Texten, Briefwechseln, Tagebucheinträgen, die sich ablösen, einer dem anderen die Hand geben. Dabei liegt uns viel daran, dass das Publikum wirklich jeden Satz versteht“, bekräftigt Risch den hohen Anspruch, der auch eine intensive Vorbereitung erfordert. Die kleine Kulisse, die in der Regel dazugehört, gestaltet die 81-jährige Schweizerin meist selbst. Für die ausgebildete Bühnenbildnerin, die ihr Handwerk in Mailand und Paris gelernt hat, bevor sie über Solothurn und Iserlohn nach Saarbrücken kam, ist diese Zusatzaufgabe ein Vergnügen.

Organisatorinnen erinnern sich

Nach Landau, wo es gar kein Theater gibt, kam Risch vor 54 Jahren wegen ihres Mannes, dem 2012 verstorbenen Schriftsteller und Dramaturgen Wolfgang Schwarz. Er lehrte als Dozent für Germanistik an der damaligen „Pädagogischen Akademie Landau“, dem Vorgänger der heutigen Universität. Mit ihm war Risch im „Sozialdemokratischen Bildungsverein“ aktiv, der auch eine Basis für ihr heutiges Engagement in der Literaturszene legte.

In den Anfangsjahren, so erinnern sich Risch und Elisabeth Morawietz, die schon früh mit dabei war, hatten sie „echte Schwergewichte, darunter Günter Grass und Siegfried Lenz nach Landau geholt und die Festhalle oder das Alte Kaufhaus gefüllt“. Auch Martha Saalfeld wurde zum Motor der literarischen Erinnerungskultur. „1987, zur Wiedereröffnung des Frank-Loebschen-Hauses inszenierten wir ihren Roman ,Die Judengasse’ – und begründeten damit eine Tradition, die jedes Jahr mit einer Soiree zu ihrem Todestag an die beliebte Landauer Schriftstellerin erinnerte“, erklärt Risch. Darüber hinaus haben die beiden weitere Veranstaltungen gemacht, die lokale Lyriker und internationale Dichter gleichermaßen in den Mittelpunkt stellten.

Verein widmet sich Erinnerungskultur

Mit „Wir“ ist der „Verein für Volksbildung und Jugendpflege“ (VVJ) gemeint, der sich um eine lebendige Erinnerungskultur auch im gesellschaftspolitischen Umfeld bemüht und es sich – neben der literarischen Arbeit – zur Aufgabe gemacht hat, die jährlichen Gedenktage 27. Januar (Befreiung von Auschwitz), 10. Mai (Bücherverbrennung) und 9. November (Reichspogromnacht) in Landau mitzugestalten. Seit 2012 ist Erica Risch VVJ-Vorsitzende, schon vorher sind ihre szenischen Lesungen aufgegangen in den „Landauer Matineen“, die sich als „eine Initiative der Landauer Kulturvereine“ verstehen. Mitgetragen werden diese vom Verein für Leben und Kultur im Haus am Westbahnhof, vom Kunstverein Villa Streccius und der Gesellschaft für christlich jüdische Zusammenarbeit/Pfalz.

Der Schwerpunkt liegt aber nach wie vor bei der Literatur und dem VVJ, den Erica Risch mit einem Lachen als „wirklich chaotischen Verein“ beschreibt, dessen circa 15 Mitglieder sich einmal im Jahr in ihrem Wohnzimmer treffen, eine Menge Ideen in den Raum werfen, und „ganz ohne Eitelkeiten oder Hahnenkämpfe das neue Programm besprechen“.

Morawietz, die für die Gestaltung und den Druck der Handzettel zu jeder Lesung verantwortlich ist, ergänzt: „Die Auswahl machen wir gemeinsam. Erica hat die leitende Funktion und das Talent, alles zusammenzuführen“. Die Arbeit, so meinen die beiden unisono, mache wirklich Spaß, „aber wir bräuchten dringend Nachwuchs“. Wer also Lust hat, sich in die szenischen Lesungen einzubringen, kann sich gerne bei Erica Risch melden: ericaschwari@gmail.com.

Info

„Ich frag ja bloß“ – Szenische Lesung zu Leben und Werk von Wolfdietrich Schnurre, Sonntag, 10. März, 11 Uhr, Frank-Loebsches-Haus, Landau;

Es lesen Elisabeth Morawietz und Sigrid Weyers.