Wer im Oktober Tennis im Freien spielt, zieht sich warm an. Über 60 Matches waren an vier mitunter etwas kühlen Tagen beim SÜW-Jugendcup auf der Anlage des TC Modenbachtal Hainfeld zu sehen. Im letzten pfälzischen Freiluftturnier des Jahres gewann bei den U18-Jungen der Favorit und Titelverteidiger, der für Blau-Weiß Herxheim in der Verbandsliga spielende Aron Schmitt, seine vier Partien ohne Satzverlust. Auch bei den U15-Jungen kam der Sieger von Blau-Weiß Herxheim. Nico Runck schlug im Finale am Sonntagnachmittag den zwei Jahre älteren Sem Laub vom TC BW im TV Nußdorf mit 6:2, 6:1 – am Sonntagvormittag hatte er noch Fußball für die Jugend des Karlsruher SC gespielt. In den Halbfinals hatten sich die beiden jeweils in zwei Sätzen gegen Linus Leon Schumacher (SW Landau) und Elias Luca Höfer (TC Mutterstadt) durchgesetzt. Weitere Sieger: U15-Mädchen: Lea Braun (TC Kirrweiler); U12-Jungen: Johann Krüger (GW Neustadt); U12-Mädchen: Lena Garrecht (GW Frankenthal); U10 gemischt: Sam Singh (GW Edenkoben).