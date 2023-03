Wegen eines Feuers auf einem Hochhausbalkon in Rheinfelden (Kreis Lörrach) haben mehrere Hundert Menschen das Gebäude verlassen müssen. Wie viele von ihnen von den Einsatzkräften ins Freie gebracht wurden, war zunächst unklar. Es sei wohl unter anderen einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert sei, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. In dem Haus wohnen rund 250 Menschen.

Rheinfelden (dpa/lsw) - Die Mitarbeiter, die den Brand am Samstag auch selbst gemeldet hatten, eilten in die fünfte Etage des 15-stöckigen Gebäudes und verschafften sich Zutritt zu dem brennenden Balkon. Dort bekämpften sie das Feuer erfolgreich mit Feuerlöschern - bevor die Feuerwehr übernahm. Bei den Löscharbeiten wurden die Mitarbeiterin des Ordnungsamtes und eine Feuerwehrfrau leicht verletzt.

Die Ursache des Brandes war zunächst unbekannt. Der Schaden am Gebäude wurde vorläufig auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Eine halbe Stunde nach Brandmeldung konnten die Bewohner schon wieder in ihre Wohnung zurück. Auch die Wohnung, auf deren Balkon es brannte, konnte später wieder betreten werden.

