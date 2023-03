In Fernzügen im Südwesten sind innerhalb weniger Tage zwei gesuchte Männer festgenommen worden. Am Freitagmorgen kontrollierte eine Streife einen Fernzug aus den Niederlanden auf Höhe Efringen-Kirchen, der in die Schweiz unterwegs war. Dabei wurde ein 32-Jähriger überprüft, gegen den ein europaweiter Untersuchungshaftbefehl vorlag, wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein am Montag berichtete.

Efringen-Kirchen/Basel (dpa/lsw) - Der Mann wird demnach verdächtigt, Betäubungsmittel in nicht geringer Menge nach Deutschland eingeführt zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen und später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die zweite Festnahme erfolgte am Samstagabend bei einer Kontrolle eines Fernzugs zwischen Bahnhof Basel und Basel Badischen Bahnhof. Ein 45-Jähriger, der nach Deutschland reiste, wurde wegen Trunkenheit im Verkehr mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er festgenommen und für eine 35-tägige Ersatzfreiheitsstrafe inhaftiert.

