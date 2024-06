Asperg (dpa/lsw) - Ein 57-jähriger Autofahrer hat im Kreis Ludwigsburg zwei Fußgänger angefahren, die eine Straße überqueren wollten. Ein 75-jähriger Fußgänger sei dabei am späten Samstagabend in Asperg schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine 63-jährige Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen - ebenso ein 32 Jahre alter Beifahrer im Unfallwagen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Nach Angaben der Polizei hatte der Autofahrer die Fußgänger wohl übersehen.

