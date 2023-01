Heidelberg (dpa/lsw) - Zwei Senioren sind in Heidelberg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 79-jährige Frau und der 85 Jahre alte Mann hatten zuvor eine Straße überquert, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Dabei seien sie vom Wagen eines 78-Jährigen erfasst worden. Rettungskräfte brachten die Fußgänger in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall am Mittwochabend einen Schock und kam ebenfalls in eine Klinik. Weitere Einzelheiten wie die Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.

