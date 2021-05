Auf meinem Schreibtisch muss Platz sein und einigermaßen Ordnung. Würden sich wie an den Arbeitsplätzen vieler Kollegen Türme aus Zeitungen, Notizen und Essensresten um meine Aufmerksamkeit ranken, wäre es schnell vorbei mit all meinen Bemühungen, trotz des Trubels von klingelnden Telefonen, ploppenden Mails und diskutierenden Redakteuren um mich noch einen klaren Gedanken fassen zu wollen.

Nach fast zwei Jahren, die ich nun in der Landauer Redaktion bin, war es also jetzt höchste Zeit, einmal klar Schiff zu machen mit all dem, was sich in der Hektik des Alltags unbemerkt einen Stammplatz im Schrank gesichert hat. Wenn nicht im Sommerloch, wann dann?

Jetzt noch anmelden für 1998?

Sehr schnell hat sich in den Weiten der Regalbretter bestätigt, dass ich nicht die erste und nicht die einzige Redakteurin mit Wegwerfhemmung bin. Und beileibe auch nicht die schlimmste. Warum um alles in der Welt hebt jemand eine 18 Jahre alte Einladung zu einem Pressegespräch auf? Oder eine Antwortkarte für die Anmeldung zum Erich Schelling Architekturpreis 1998? Auf manchen unfreiwilligen Dauerarchivalien ist ein Vermerk „bitte zurück“ zu lesen, was offensichtlich nie geschah. Vermisst hat sie – genauso offensichtlich – auch niemand.

Der kurioseste Fund zwischen Katalogen, Hör- und Leseproben sowie Programmen von durchaus nicht unvergesslichen Kulturerlebnissen aber ist eine SyQuest 5.25’’ Removable Cartridge. Das Ding sieht aus wie ein Relikt aus der Steinzeit der Informatik.

Wie viel Internet braucht die Redaktion