Mitten in der Nacht gibt es in einer Pizzeria einen lauten Knall. Bei einer Explosion werden zwei Menschen leicht verletzt. Die Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest.

Eislingen/Fils (dpa/lsw) - Zwei Männer sollen eine Explosion in einer Pizzeria in Eislingen (Landkreis Göppingen) verursacht haben. Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen fest und in Gewahrsam, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Mehrere Polizeistreifen und ein Hubschrauber hatten in der Nacht nach ihnen gefahndet. Unweit des Tatortes seien die beiden Männer, von denen einer eine Brandverletzung hatte, dann kontrolliert worden. Parallel lieferte ein Zeuge eine Personenbeschreibung von zwei Verdächtigen, die sich mit dem Aussehen der Festgenommenen gedeckt habe.

Spreng- oder Brandsatz durch Fenster geworfen

Die mutmaßlichen Täter sollen ersten Erkenntnissen nach zunächst eine Fensterscheibe des Lokals eingeworfen zu haben. Danach soll mindestens einer der Tatverdächtigen einen Spreng- oder Brandsatz durch das entstandene Loch in das Restaurant geschleudert haben, der unmittelbar danach im Gastraum explodierte. Die Polizei schätzte den Schaden auf mindestens 50.000 Euro.

Noch zwei Menschen im Gebäude

Sämtliche Fensterscheiben im Erdgeschoss und im ersten Stock und die Einrichtung der Pizzeria wurden beschädigt. Zwei Männer (53 und 56), die sich noch in der Pizzeria aufgehalten hatten, wurden leicht verletzt. Zunächst hieß es, dass niemand verletzt worden sei.

Die Staatsanwaltschaft prüft, ob Untersuchungshaft gegen die beiden Tatverdächtigen beantragt wird. Die Ermittlungen dauern an.