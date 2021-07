Als einziger Südpfälzer nimmt Apenayan Vasan an den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U18 und U20 in Rostock teil. Der U20-Athlet des LCO Edenkoben hat sich mit seiner Bestzeit von 49,46 sek für den 400-Meter-Vorlauf, der am Freitag um 16.15 Uhr ausgetragen wird, qualifiziert und steht mit dieser Leistung auf Platz zehn der Anmeldeliste. Einen Tag später ist der 200-Meter-Vorlauf um 15.15 Uhr angesetzt. Hier nimmt Vasan mit 22,12 sek bei 26 Normerfüllern den 14. Rang ein.

Hendrik Sohn vom TV Nußdorf schaffte in 56,65 sek die geforderte Zeit über die 400 Meter Hürden der U18. Er wird sich jedoch auf die süddeutschen Meisterschaften in Walldorf konzentrieren.