Der TV Bad Bergzabern richtet das rheinland-pfälzische Basketball-Pokalfinale aus und ist am Sonntag zweimal vertreten. Zwei Förderschullehrer sind die Spielmacher der Teams. Was erwarten Sandra Weis (28) aus Billigheim-Ingenheim und Martin Langenfeld (29) aus Rülzheim?

Frau Weis, Sie sind treibende Kraft im Landesliga-Team, mit knapp 100 Treffern in der abgeschlossenen Runde am Teamerfolg beteiligt ...

... danke. Aber so im Mittelpunkt stehen, mag