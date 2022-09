Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos sind auf der Bundesstraße 294 in Höhe Gutach im Breisgau (Landkreis Emmendingen) fünf Menschen teilweise schwer verletzt worden. Warum die Fahrzeuge am späten Sonntagnachmittag kollidierten, war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei noch unklar. Die B294 musste zwischen Bleibach und Waldkirch-Hugenwaldtunnel voll gesperrt werden. Die Polizei rechnete noch bis in die Abendstunden mit Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.

Freiburg (dpa/lsw) - PM