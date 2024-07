Aus bislang ungeklärten Gründen gerät eine Fahrerin mit ihrem Auto auf einer Landstraße in den Gegenverkehr. Dort kollidiert ihr Wagen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Sachsenheim (dpa/lsw) - Eine 44 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Wagen im Landkreis Ludwigsburg ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 44-Jährige am Mittwochabend auf der Landstraße 1110 zwischen Sachsenheim und Hohenhaslach in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort krachte ihr Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Die 44 Jahre alte Fahrerin wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der 67 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens sowie seine Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt und wurde erst spät in der Nacht wieder freigegeben.