Ulm (dpa/lsw) - Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Überholmanöver in Ulm schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, überholte eine 35-Jährige am Samstagabend zwischen den Ortsteilen Harthausen und Ermingen ein anderes Fahrzeug, als ihr eine 39-Jährige entgegenkam. Den Angaben nach wichen die beiden Autofahrerinnen noch aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Allerdings streiften sich die beiden Wagen. Dabei kam die 35-Jährige von der Straße ab und die Feuerwehr musste sie aus ihrem Auto befreien. Beide Frauen kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 40.000 Euro.

Mitteilung der Polizei