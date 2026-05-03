Vor einer Kurve setzt ein Autofahrer im Neckar-Odenwald-Kreis zum Überholen an. Dann kommt ihm ein anderer Wagen entgegen - mit fatalen Folgen.

Osterburken (dpa/lsw) - Ein Überholmanöver endet auf einer Landstraße im

Neckar-Odenwald-Kreis für zwei Menschen tödlich. Ein 49-Jähriger hat vor einer Kurve auf einer Landstraße bei Osterburken mehrere Autos überholt und ist frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Sowohl der 49-Jährige als auch die 57 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens erlitten am Samstag tödliche Verletzungen, sie starben noch an der Unfallstelle.

Die beiden Beifahrer der zusammengestoßenen Wagen erlitten jeweils schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Wagen war noch gegen ein weiteres Auto gestoßen. Ein elfjähriger Junge in dem dritten Fahrzeug erlitt durch den Anschnallgurt leichte Verletzungen am Hals, berichtete die Polizei weiter. Der Fahrer blieb demnach unverletzt.

Neben Notärzten und Sanitätern waren auch zwei Rettungshubschrauber zu dem Unfallort gekommen. Die Ermittler schätzten den Schaden an den drei Fahrzeugen auf insgesamt 100.000 Euro.