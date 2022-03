Buchenbach (dpa/lsw) - Bei einem Arbeitsunfall in Buchenbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind zwei Menschen in einer Krankabine eingeklemmt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war in einem Betrieb wohl ein Teil eines Ladekrans abgebrochen. Die genaueren Umstände des Unfalls wurden zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt noch.

