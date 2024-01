Ingersheim (dpa/lsw) - Bei Arbeiten mit einem Bunsenbrenner in einer Aussegnungshalle in Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) sind zwei Arbeiter leicht verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei kippte bei Bauarbeiten auf dem Dach der Halle wahrscheinlich eine Gasflasche um. Ausströmendes Gas entzündete sich an der Flamme des Bunsenbrenners, so dass die Gasflasche vom Dach katapultiert wurde und explodierte. Teile des Daches gerieten bei dem Vorfall am Mittwoch in Brand, den die Feuerwehr zügig löschte. Der Schaden wurde mit mindestens 100.000 Euro beziffert. Die zwei Verletzten wurden vor Ort versorgt.

