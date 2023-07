Sasbach am Kaiserstuhl (dpa/lsw) - Noch einmal gut gegangen ist der Fund eines amerikanischen Artilleriegeschosses in Sasbach am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen): Polizeiangaben zufolge hatte der Finder das Leuchtspurgeschoss in einem Schuppen noch in die Hand genommen und umplatziert. Dabei hätte es auch explodieren können, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Nach einer Begutachtung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst erwies es sich aber als ungefährlich. Ebenfalls am Montag wurde im gleichen Ort auf einer Burgruine eine amerikanische Panzergranate gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärfte das Geschoss.

