Sie sollen einen 22-Jährigen auf einem Schulhof in Dunningen (Kreis Rottweil) brutal zusammengeschlagen, ihn ausgeraubt und die Tat mit ihrem Mobiltelefon gefilmt haben. Nun sitzen die zwei 14-jährigen Tatverdächtigen in Untersuchungshaft und müssen sich wegen versuchten Mordes durch Unterlassen verantworten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Dunningen (dpa/lsw) - Nach dem Überfall am frühen Morgen des 12. November sollen die Jugendlichen ihr Opfer hilflos und ohne Bewusstsein zurückgelassen haben. Festgenommen wurden die beiden 14-Jährigen schließlich vergangenen Donnerstag. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

