Unterkirnach (dpa) - Der Mann, der sich am Dienstag einer Zwangsräumung in Unterkirnach (Schwarzwald-Baar-Kreis) widersetzte, war früher Soldat. Außerdem waren mehrere Lang- und Kurzwaffen auf ihn angemeldet. Zudem sei er im Besitz einer Sprengstofferlaubnis und war Mitglied in einem Schützenverein, teilte die Polizei mit. Erkenntnisse, dass er der Szene sogenannter Reichsbürger zuzuordnen sei, gebe es nicht. Der 62-Jährige hält sich seit dem Morgen in seinem Haus verschanzt und hatte gedroht, Feuer zu legen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Erste Mitteilung der Polizei

Zweite Mitteilung der Polizei