Baden-Württemberg Zwölfjähriger in Hausach mit Messer attackiert

Ein Zwölfjähriger wird im Ortenaukreis mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen minderjährigen Angreifer und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hausach (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher hat in Hausach (Ortenaukreis) einen Zwölfjährigen mit einem Messer verletzt. Der Junge erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Ein bislang unbekannter Täter soll den Zwölfjährigen in der Eisenbahnstraße zwischen dem Bahnhof und einer Tankstelle mit einem Klappmesser angegriffen haben. Der 12-Jährige wurde am Arm mit einer Schnittwunde leicht verletzt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Anschließend flüchtete der Angreifer. Nach Angaben der Polizei soll der Jugendliche etwa 17 bis 18 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

