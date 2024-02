Hilzingen (dpa/lsw) - Bei einer Verpuffung in einem Einfamilienhaus in Hilzingen (Kreis Konstanz) sind am Dienstagabend zwölf Menschen verletzt worden. Ob Kinder unter den Verletzten sind, ist nach Auskunft der Polizei vom Mittwoch nicht bekannt. An der Adresse seien Kinder gemeldet. Beteiligt an der Hilfsaktion waren unter anderem 45 Feuerwehrmänner. Wie es zu der Verpuffung kam, war noch unklar.