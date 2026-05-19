Wer am 29. Mai nicht zwischen den Stationen durch die Innenstadt flanieren will, kann sich zur Kultur-Tour wieder mit dem Schoppenbähnel kutschieren lassen.

Bislang war die alle zwei Jahre stattfindende Aktion der Stadt Landau ein Publikumsmagnet. Die Nachtschwärmer, die den freien Eintritt dieses einen Öffnungstages nutzten, polierten die Besucherbilanz aller Museen ordentlich auf. So zählte die Stadt 2022 allein im Frank-Loebschen Haus bis Mitternacht 5581 Schaulustige.

Bei der vierten Auflage ist zumindest die Resonanz von Veranstaltern etwas verhaltener als bei den ersten drei Kunstnächten mit 15 Ausrichtern. Nicht dabei ist diesmal beispielsweise die Stiftskirche, in der in den Vorjahren spektakuläre Lichtinstallationen zu sehen waren. Auch eine After-Show-Party, wie sie bei früheren Kunstnächten im Gloria lief, ist nicht geplant.

„Die beteiligten Häuser machen Kunst auf ganz unterschiedliche Weise zugänglich – mal leise und nachdenklich, mal experimentell und überraschend“, sagt Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Genau diese Bandbreite macht den besonderen Reiz dieses Abends aus.“ Kulturbüroleiterin Miriam Kehrer schätzt das Zusammenspiel vieler engagierter Akteurinnen und Akteure. „Jeder Ort bringt seine eigene Handschrift ein – und gemeinsam entsteht daraus ein kulturelles Erlebnis, das zum Entdecken, Verweilen und Austauschen einlädt.“

Landschaftsmalerei aus Kulturstiftung

Neben klassischen Ausstellungsformaten in herkömmlichen Museen sind ungewöhnliche Orte, interaktive Projekte und künstlerische Live-Momente zu entdecken. Ergänzt wird das Programm durch Musik, Führungen und kulinarische Angebote. Das Kulturbüro selbst zeigt im Alten Kaufhaus am Rathausplatz einen Vorgeschmack auf eine große Schau der Landauer Kunststiftung im kommenden Jahr. Zu sehen ist Landschaftsmalerei unter anderem von Friedrich Ferdinand Koch, August Croissant und Margot Erlenwein-Semmler.

Die Galerie Z im Frank-Loebschen Haus zeigt Werke von Max Ackermann, einem Wegbereiter der abstrakten Malerei. Auch die ständige Ausstellung über die Geschichte der Juden in Landau und die Dokumentation über Sinti und Roma in der Pfalz sind zugänglich.

Nebenan in der Katharinenkapelle ist die Rauminstallation „Reset“ des Speyerer Künstlerpaars Lee und Dieter Schramm zu erleben, die den Kirchenraum mit großformatigen Bildfahnen inszeniert.

Im Strieffler-Haus der Künste (Löhlstraße 3) ist Heinrich Striefflers lange verschollen geglaubtes Gemälde „Pfälzische Bauernstube in Nußdorf“ von 1897 erstmals öffentlich zu sehen. Außerdem läuft die Ausstellung „Zwischengefühl“ mit Malereien von Karin Engelbrecht.

Zwei Mitmachprojekte dabei

Der Kunstverein Villa Streccius (Südring 20) zieht in der Ausstellung „Die bunten Zwanziger“ einen Vergleich der 1920er- und 2020er-Jahre. Gegenüber in der Marienkirche (Marienring 2) sind unter dem Titel „Beseelte Orte“ großformatige Fotografien zu sehen, die Kinder und Jugendliche unter der Leitung des Künstlers Stefan Diemer mit selbstgebauten Dosenkameras angefertigt haben. Auch im Haus am Westbahnhof (An 44 Nr. 40a) sind Ergebnisse eines Mitmachprojekts zu sehen: „Zum Knicken?“ präsentiert persönliche Perspektiven auf das Leben in den 2020er-Jahren.

Die VR Bank Südpfalz (Waffenstraße 17) zeigt Arbeiten der Offenbacher Glaskünstlerin Elke Pfaffmann und gibt Einblicke in verschiedene Glastechniken. Im Haus am Maulbeerbaum (Kramstraße 25) präsentieren Kunststudierende der RPTU fotografische Arbeiten zum Thema Raum und Bewegung.

Der Atelier-Salon (Fortstraße 10) verbindet eine Vernissage mit einem Open-Air-Konzert: Besucherinnen und Besucher können Jim Avignon bei der Arbeit erleben und seine Werke entdecken. Volker Vieregg lädt in sein Atelier (Theaterstraße 17) zu „Blau – Abstraktion und Unendlichkeit“ ein mit Malerei, Skulpturen, Klang- und Videoinstallationen. Und die Aparte Kunst Galerie (Rathausplatz 8) zeigt mit „Der Strom der Tage“ eine Ausstellung rund um das Thema Zeit.

Termin

„Kunst.Nacht(t).Landau“ am Freitag, 29. Mai, 17 bis 23 Uhr. Der Eintritt ist frei. Infos finden sich im Programmheft, das im Büro für Tourismus im Rathaus abgeholt und online unter landau.de/kunstnacht heruntergeladen werden kann. Zwischen 17 und 22.30 Uhr fährt das Kunstbähnel im Uhrzeigersinn ab dem Hauptbahnhof alle 30 Minuten die teilnehmenden Galerien, Museen und Institutionen an.

