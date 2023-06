Alexander Zverev hat das verlorene Halbfinale bei den French Open nach eigenen Angaben mit einer «kleinen Zerrung» im Oberschenkel bestritten. «Ich konnte mich nicht so richtig gut bewegen. Gegen ihn muss man das einfach machen, natürlich wird mein Spiel dann auch hektischer», sagte der Tennis-Olympiasieger am Freitag nach dem unerwartet deutlichen 3:6, 4:6, 0:6 gegen den Norweger Casper Ruud.

Paris (dpa) - Am Ende des letzten Trainings vor dem großen Spiel am Freitagabend habe er sich die Blessur zugezogen. «Ich will ihm nichts wegnehmen, aber um ehrlich zu sein, hatte ich Probleme», sagte Zverev zu der Verletzung.

Ursprünglich wollte Zverev in der kommenden Woche beim Rasenturnier in Stuttgart an den Start gehen. Dies dürfte sich nun erledigt haben. «Stuttgart war geplant, aber mein Körper ist mir auch wichtig», sagte der 26-Jährige auf die Frage, ob dies immer noch Bestand habe. Zunächst fragte er auf Russisch bei seinem Manager zu diesem Thema nach. «Keine Ahnung», antwortete Zverev anschließend. «Ob ich Stuttgart spiele oder nicht, könnt ihr euch jetzt selber ausmalen.»

Herren-Tableau

Damen-Tableau