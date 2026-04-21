Von den French Open direkt auf den Killesberg? Alexander Zverev will auch in diesem Jahr in Stuttgart aufschlagen - und könnte dort seinen Final-Gegner von 2025 wiedertreffen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Deutschlands Topspieler Alexander Zverev will auch in diesem Jahr beim ATP-Turnier auf dem Stuttgarter Weissenhof antreten. Das kündigte der 28 Jahre alte Tennisprofi in einer Videobotschaft über die sozialen Medien an. Er freue sich «riesig auf die Fans und auf die Atmosphäre», erklärte Zverev, der beim Sandplatz-Event in München vergangene Woche im Halbfinale gescheitert war. Das Turnier in Stuttgart findet vom 6. bis 14. Juni statt.

Zverev noch ohne Titel auf Rasen

Im vergangenen Jahr war Zverev auf dem Killesberg ins Finale vorgedrungen, hatte dieses dann aber gegen Taylor Fritz verloren. Auch der US-Amerikaner steht auf der Meldeliste für die diesjährige Ausgabe.

Das Turnier in Stuttgart beginnt unmittelbar nach den French Open in Paris und läutet die kurze Rasensaison ein. Es dient den Profis vor allem als Vorbereitung auf das prestigeträchtige Grand-Slam-Turnier in Wimbledon vom 29. Juni bis 12. Juli. Zverev, derzeit die Nummer drei der Welt, hat in seiner Karriere noch kein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Auch ein Titel auf Rasen fehlt ihm noch.