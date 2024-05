Überlingen (dpa/lsw) - An einem Bahnübergang in Überlingen im Bodenseekreis ist ein Zug mit einem Fahrzeug kollidiert. Die Bahnstrecke sei derzeit gesperrt, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Bei dem Fahrzeug handle es sich ersten Informationen zufolge um einen Transporter. Informationen zu Verletzten lagen zunächst nicht vor. Auch wie es zu dem Zusammenstoß kam, war noch unklar. Zahlreiche Einsatzkräfte sind laut Sprecher vor Ort.