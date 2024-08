In Mannheim kollidieren am späten Montagabend im Hafengebiet ein Güterzug und ein Lastwagen. Was bislang bekannt ist.

Mannheim (dpa/lsw) - In Mannheim läuft ein größerer Einsatz von Rettungskräften wegen eines Zusammenstoßes zwischen einem Güterzug und einem Lastwagen. Der Unfall ereignete sich am späten Montagabend um kurz vor 23.00 Uhr im Hafengebiet im Bereich der Werfthallenstraße, wie die Polizei mitteilte. Nach aktuellen Erkenntnissen habe sich eine Person verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei der Nachrichtenagentur dpa. Wie schwer, sei noch unklar - die Person sei zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden. Genauere Informationen zum Unfallhergang gab es zunächst nicht.