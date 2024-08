In Mannheim sind ein Güterzug und ein Lastwagen zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am späten Montagabend um kurz vor 23 Uhr im Hafengebiet im Bereich der Werfthallenstraße, wie die Polizei mitteilte. Nach aktuellen Erkenntnissen habe sich ein Mann verletzt - allerdings nicht schwer, sagte ein Sprecher der Polizei der Nachrichtenagentur dpa. Zu dem Vorfall kam es, als der rückwärts fahrende Güterzug mit einem im Gleisbereich rangierenden Lastwagen kollidierte. Dabei wurde der 35-Jährige, der sich auf einem Wagon befand, eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn. Er kam zu weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.