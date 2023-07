Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer bei Altenbeuren (Bodenseekreis) gestorben. Der 70-jährige Fahrer eines Elektrofahrrads übersah am Dienstagabend mutmaßlich beim Einbiegen das entgegenkommende Auto einer 31-Jährigen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann auf die Straße geworfen.

Salem (dpa/lsw) - Obwohl eine Notärztin per Hubschrauber zum Einsatzort gebracht wurde und der Rettungsdienst kam, starb der Mann demnach noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Die 31-Jährige erlitt laut Polizei einen Schock und musste medizinisch betreut werden. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von rund 21.000 Euro.

Pressemitteilung der Polizei