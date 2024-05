Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenprall ihres Wagens mit einem Lastwagenanhänger im Allgäu schwer verletzt worden. Die 55-Jährige war am Dienstag bei Weiler-Simmerberg (Landkreis Lindau) unterwegs, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Dabei geriet laut Zeugen der Aufleger des Lastwagens ohne erkennbaren Grund teilweise auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Wagen der Frau zusammen.

Weiler-Simmerberg (dpa) - Das Fahrzeug wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert und die Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt. Als die Feuerwehr sie aus dem Wagen befreit hatte, kam sie mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Nach ersten Informationen der Rettungskräfte bestand keine Lebensgefahr. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Fahrer des Lkw aufgenommen.

