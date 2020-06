Andreas Offenhäußer aus Klingenmünster ist an Pfingsten vom Sportbund Pfalz in Anerkennung seiner Verdienste im pfälzischen Sport mit der Bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet worden. In Vertretung von Präsidentin Elke Rottmüller skizzierte Sportbund-Ehrenmitglied Horst Eller (Gönnheim) das mittlerweile 21-jährige Engagement Offenhäußers als Sportwart des Basketballverbandes Pfalz (BVP). Zuvor war der Südpfälzer als Spielleiter tätig. Neben Eller würdigte auch Robert Back (Landau), zweiter Vorsitzender des Basketballverbandes Pfalz, den großen Einsatz von Offenhäußer. Er sei für die pfälzischen Vereine verlässlicher Ansprechpartner und seit über zwei Jahrzehnten wichtige Säule im geschäftsführenden BVP-Vorstand. „Ideen einbringen, den Sport weiterentwickeln – das ist mein Antrieb. Im Verein und Verband übernehme ich gerne Verantwortung“, sagte Andreas Offenhäußer bei der kleinen Feierstunde. „1994 meldete ich mich beim pfälzischen Verband freiwillig als Spielleiter, wenig später wurde ich zum Sportwart berufen. Diese Entscheidungen habe ich bis heute nicht bereut. Es macht Spaß, für den Basketball beim TV Bad Bergzabern und für den Basketballverband Pfalz da zu sein.“ uwe