Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Knittelsheim. Bayern München, TuS Knittelsheim, FC Augsburg: So lautet das Programm der U19-Junioren des 1. FC Kaiserslautern aus der Bundesliga Süd/Südwest. Am Samstag (15.30 Uhr) treten sie im Viertelfinale um den Südwestpokal beim TuS Knittelsheim an.

TuS-Trainer Patrick Richter hofft auf ein Fußballfest mit 1000 Zuschauern: „Wir haben extra die klassische Anstoßzeit der Bundesliga gewählt. Die Jungs haben sich dieses Spiel