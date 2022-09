Eine liegengebliebene Handtasche hat am Donnerstag am Stuttgarter Flughafen für einen Polizeieinsatz gesorgt. Als die Eigentümerin der Tasche ausgerufen wurde, meldete sich niemand, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Daraufhin räumten die Beamtinnen und Beamten das Restaurant, vor dem die Handtasche stand, um eine mögliche Gefahr auszuschließen. Nach dem Einsatz eines Spürhundes der Polizei konnte die Tasche als ungefährlich eingestuft werden. Nach rund 20 Minuten hob die Polizei die Absperrung wieder auf.

Stuttgart (dpa/lsw) - Mitteilung der Bundespolizei