Neuen Sound, neue Grooves und ungewöhnliche Musik verspricht Claudia Döffinger im Interview für ihr Konzert mit dem Landesjugend-Jazzorchester Rheinland-Pfalz in Landau.

Frau Döffinger, sie haben gerade ein Wochenende mit Proben und Konzert mit dem LJJO hinter sich. Wie war's?

Sehr spaßig, die jungen Leute sind alle sehr vital und voll sprühender Energie. Das ist schön zu erleben.

Sie schreiben und arrangieren – wie sieht das Programm aus, das Sie mit dem Orchester erarbeiten?

Ja, es sind meine Stücke und Arrangements, die wir machen. Das Programm sieht deshalb nicht wie ein „traditionelles“ Bigband Programm aus. Es gibt zwar einige Teile, in denen auch die typische Swing-Phrasierung stattfindet, aber größtenteils arbeiten wir mit von Pop oder HipHop und Neo-Soul inspirierten Grooves.

Heißt das, Sie haben das Programm auf diese junge Altersgruppe besonders zugeschnitten?

(lacht) Ich habe schon darauf geachtet, dass die Musik für junge Leute ansprechend ist. Aber tatsächlich ist das auch meine eigene Präferenz.

Ich habe reingehört und es klingt nicht nach „klassischem“ Bigband-Sound, bei dem die Bläser dominieren. Können Sie Ihre besonderen Klangfarben ein bisschen erläutern?

Darüber könnte ich ein Semester lang reden. (lacht) Um es kurz zu halten: Ich mache Anleihen bei anderen Genres, wie etwa elektronischer Musik, R'n'B, oder Hip Hop.

Machen Sie doch mal ein Beispiel, wie sie beim Komponieren oder Arrangieren vorgehen?

Ich höre zum Beispiel ein Stück elektronischer Musik mit bestimmten Sounds und frage mich dann, wie ich das mit dem Mitteln einer Big Band Besetzung „nachbasteln“ kann. Sagen wir mal, da höre ich ein Delay (elektronisch erzeugtes Echo, Red.) und dann versuche ich, diesen Effekt von der Band live und ohne Elektronik spielen zu lassen. Ein anderes Beispiel sind mikrotonale Veränderungen, die man mit elektronischen Instrumenten ganz leicht durch Drehen eines Knopfes bekommt. Das versuche ich dann auch, mit den „analogen“ Instrumenten der Band spielen zu lassen. Etwa wenn die Posaunen über ihren Zug Glissandi machen (stufenlose Änderung der Tonhöhe, Red.).

Bei den Bläsern, die ich kenne, ist die Mikrotonalität eher unfreiwillig ...?

(lacht) Das Klammern wir jetzt mal aus.

Aber im Ernst: Wenn man solche Effekte mit herkömmlichen Blasinstrumenten nachbildet, muss man doch schon sehr gute Technik und Können haben?

So schwer ist das dann doch nicht, weil es ja 15 Bläser gibt. Wenn ich zum Beispiel eine Melodie nehme und die von der ersten bis zur vierten Trompete immer um eine Viertelnote versetze, dann entsteht schon eine Art Echo-Effekt mit Überlagerungen.

Und das gibt dann so rhythmische und klangliche Texturen, die sich verändern? Ein bisschen wie bei Philip Glass und der Minimal Music?

Ja, ein bisschen schon. Das reibt sich manchmal, aber löst sich auch dann wieder auf.

Gab es für ihre Stücke des Programms eine übergeordnete Idee, ein Thema oder Motto?

Also zuerst wollte ich ein Programm, das den jungen Leuten wirklich Spaß macht. Extrem viel mit Groove, aber auch ein paar Stücke, die eher konzertant und harmonisch interessant sind. Ansonsten sind die einzelnen Stücke aber unabhängig von einander entstanden und haben unterschiedliche Inspiration. Das können Landschaften sein, oder bestimmte Gefühle oder Momente, die ich erlebt habe, oder ein Roman oder Lyrik, die ich gelesen habe.

Erklären Sie das den Musikern vor der Probe des Stücks?

Ja, das ist immer sehr hilfreich, wenn ich vermitteln kann, was die Musik ausdrücken soll.

Das LLJO ist ein Auswahlorchester, in das nur die Besten kommen. Wie war Ihr Eindruck vom Niveau des Orchesters?

Das Niveau ist sehr hoch. Ich habe schon ... wie soll ich sagen ... mit Bands angesehener Institutionen gearbeitet, die dieses Niveau nicht hatten. Wobei zu beachten ist, im LJJO spielen junge Leute, die da unbedingt hinwollen und sich entsprechend dafür engagieren. In Bands in denen Leute sitzen, weil sie Punkte für ihr Studium sammeln müssen, ist die Motivation eine andere. Da sind es nur eine Handvoll, die mit dem Herzen dabei sind, beim LJJO sind es aber alle.

Wenn die Stücke so extrem grooven – soll man das Konzert dann wirklich im Sitzen hören?

Naja, die Europäer tun sich mit dem Tanzen ja eher schwer. Mich bewegt solche Musik auf jeden Fall. Bei der Premiere in Urbar (bei Koblenz) soll es tatsächlich ein paar Leute gegeben haben, die auch mal getanzt haben. Dort war die Halle voll und wir hatten Standing Ovations.

Zur Person

Claudia Döffinger, geboren 1989, studierte in Luzern Jazz-Piano und Musikpädagogik, später studierte sie Jazzkomposition und -arrangement in Graz. 2016 gewann sie den internationalen Composition Kontest in Kattowitz, 2017 und 2018 den Down Beat Student Award in der Kategorie „Originalkomposition für Große Besetzung“. Mit dem Graz Composers Orchestra veröffentlichte sie 2018 das Album Monochrome. Als Dozentin hat sie in Luzern und Frankfurt an den Musikhochschulen gearbeitet. Ihr jüngstes Album, „Nachtwache“, veröffentlichte sie mit ihrer eigenen Big Band Torso Ventuno. Die Kritik lobt ihren „einzigartigen Stil“ und „raffinierte metrisch-rhythmische Strukturen“ eines „facettenreichen“ Albums.





Termin

Das Landesjugend-Jazzorchester spielt auf Einladung des Landuaer Kulturvereins Altstadt am Sonntag, 30. Mai, 19 Uhr, im Alten Kaufhaus Landau. Infos unter kulturzentrum-altstadt.de. Karten gibt es beim RHEINPFALZ Ticket Service.

