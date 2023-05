Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einer kuriosen Tabellensituation empfängt der FC Bienwald Kandel in der Abstiegsrunde der Fußball-Verbandsliga Südwest am Sonntag (15.30 Uhr) den SV Steinwenden, gegen den er noch nie gespielt hat.

Die Gäste stehen weiter ganz oben. Dahinter folgen vier Teams mit ebenfalls 20 Punkten. Kandel hat auf dem ersten möglichen Abstiegsplatz fünf Punkte weniger. Der 3:0-Sieg am Ostermontag