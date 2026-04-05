Bosniens WM-Quali feierte Tabakovic ausgiebig. In der Liga ist seine Zukunft offen. Gladbachs Stürmer spricht nach dem 2:2 gegen Heidenheim über diese Situation.

Mönchengladbach (dpa) - Nach einer langen Partynacht folgte für Haris Tabakovic die Ernüchterung: Vier Tage nach dem Triumph in der WM-Qualifikation gegen Italien saß der Bosnier in der Fußball-Bundesliga beim 2:2 (1:1) von Borussia Mönchengladbach gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim zunächst nur auf der Ersatzbank. «Es war die Entscheidung des Trainers», sagte der 31-Jährige, dessen Zukunft in Gladbach offen ist.

Der mit elf Toren in Abwesenheit des verletzten Tim Kleindienst beste Torschütze der Borussia ist bis Saisonende nur von der TSG Hoffenheim ausgeliehen. Eine Kaufoption gibt es nicht. «Es gibt auch keine Gespräche», verriet der Stürmer überraschend nach dem Schlusspfiff. Das sehe er aber entspannt.

«Mache mir keine Gedanken»

«Ich habe noch ein Jahr Vertrag in Hoffenheim», sagte Tabakovic, der in der Vergangenheit jedoch stets betont hatte, dass er gerne in Gladbach bleiben würde. «Wenn keine Gespräche geführt werden, muss ich mir auch keine Gedanken machen. Für mich geht es jetzt darum, diese sechs Spiele, die noch sind, meine Leistung zu zeigen», sagte der Stürmer am Samstag.

Am Dienstag ermöglichte er mit seinem Ausgleichstreffer gegen Italien der bosnischen Nationalmannschaft den Triumph im Elfmeterschießen. Was folgte, war eine lange Partynacht der bosnischen Spieler und Fans. «Es war eine sehr lange Nacht. Wenn man so etwas erlebt, muss man das auch feiern. Das ist für mich bislang das Highlight in meiner Karriere», sagte Tabakovic.

Mit dem Stürmer kam die Wende

Doch gegen Heidenheim hatte er nicht viel zu feiern, wurde erst in der 70. Minute beim Stand von 1:2 eingewechselt. Auffällig: Erst ab dann spielte Gladbach Powerplay und wenig später traf Frank Honorat zum 2:2-Endstand.

Gladbachs Sportchef Rouven Schröder weiß um die Klasse von Tabakovic, aber auch um die Schwierigkeiten eines Transfers. «Haris hat elf Tore geschossen, gehört Hoffenheim und fährt zur WM. Es sucht doch jeder einen Mittelstürmer», sagte der 50-Jährige. Und Schröder fügte hinzu: «Wir müssen erst gucken, dass wir in der Liga bleiben. Liga heißt ja gleichzeitig Budget.»