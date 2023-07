Die Zukunft von Abwehrspieler Ermin Bicakcic, seit vielen Jahren ein Liebling der Fans bei der TSG 1899 Hoffenheim, ist weiter offen. Der 33 Jahre alte Bosnier ist nach Angaben von Sportchef Alexander Rosen in Gesprächen mit dem Fußball-Bundesligisten, nachdem sein Vertrag am 30. Juni nach neun Jahren ausgelaufen war.

Zuzenhausen (dpa) - «Eine finale Entscheidung ist noch nicht getroffen», sagte Rosen beim Trainingsauftakt am Sonntag in Zuzenhausen, betonte aber, dass Bicakcic ihm gesagt habe: «Ich möchte weiter Fußball spielen.» Der Abwehrspieler hatte es nach einem Kreuzbandriss im September 2020 nur mit Mühe zurück in den Profifußball geschafft.

