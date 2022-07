Wegen einer mutmaßlichen rassistischen Beleidigung gegen einen aus Syrien stammenden Zugbegleiter ermittelt die Polizei gegen zwei Reisende. Dies teilte die Bundespolizei am Donnerstag in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit. Der 29 Jahre alte Zugbegleiter habe zuvor eine 68 Jahre alte Frau und ihren 74-jährigen Begleiter - beide Deutsche - auf die bestehende Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Zug hingewiesen. Dabei kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend im Regionalexpress zwischen Basel Richtung Freiburg.

Müllheim (dpa/lsw) - Mitteilung