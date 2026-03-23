Nach einem Hinweis auf die Maulkorbpflicht eskaliert die Situation: Ein Hundehalter schlägt und bedroht einen Bahn-Mitarbeiter – und flüchtet.

Plochingen (dpa/lsw) - Nachdem er ihn auf die Maulkorbpflicht für Hunde in Zügen hingewiesen hatte, soll ein Hundehalter einen Zugbegleiter in Plochingen beleidigt, bedroht und geschlagen haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, schlug der Verdächtige den Bahn-Mitarbeiter am Bahnhof in Plochingen (Kreis Esslingen) mutmaßlich mit der Faust gegen die Hand. Nach der Tat sei der Mann mit seinem Pitbull aus dem Zug in unbekannte Richtung geflüchtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler soll der Mann zusammen mit seinem Hund am Freitag einen Regionalexpress in Fahrtrichtung Stuttgart betreten haben. Da das Tier keinen Maulkorb getragen habe, habe der 40 Jahre alte Zugbegleiter den Mann auf die Maulkorbpflicht aufmerksam gemacht - woraufhin es zu den Taten gekommen sei.

Der Verdächtige soll etwa 1,90 Meter groß und kräftig sein sowie kurze Haare und einen Vollbart gehabt haben. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung.