Ulm (dpa) - Eine Oberleitungsstörung zwischen Stuttgart und Ulm hat die Fahrzeit für Bahnreisende am Dienstag zwischenzeitlich deutlich verlängert. Erst gegen 16.30 Uhr war die Störung laut einer Bahnsprecherin behoben. Zeitweise fuhren keine Züge mehr zum Bahnhof in Ulm. Betroffen waren der Fernverkehr sowie Regionalzüge. Fahrgäste mussten laut Bahn auch am Abend noch mit Beeinträchtigungen rechnen.