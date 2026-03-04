Stillstand auf den Gleisen im Rheintal: Ein defektes Stellwerk legt den Bahnverkehr lahm. Reisende müssen auch nach Freigabe der Strecke mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

Baden-Baden (dpa/lsw) - Wegen eines defekten Stellwerks ist der Bahnverkehr auf der Rheintalstrecke rund um Baden-Baden am Nachmittag für rund zwei Stunden komplett zum Erliegen gekommen. ICE-Züge zwischen Basel und Mannheim verspäteten sich oder fielen aus, wie die Deutsche Bahn ( DB) mitteilte. Auch TGV-Verbindungen zwischen Straßburg und Stuttgart waren betroffen.

Gegen 14.00 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. Es könne weiter zu Verspätungen und Fahrtausfällen kommen.

Im Nahverkehr hatte die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Achern (Ortenaukreis) und Rastatt eingerichtet.

Die Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Achsen im europäischen Eisenbahnnetz. Täglich nutzen sie nach früheren Angaben der DB mehr als 300 Güter-, Fern- und Nahverkehrszüge.