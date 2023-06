Karlsruhe (dpa/lsw) - Wegen der möglichen Entschärfung einer Fliegerbombe in Karlsruhe müssen sich Bahnreisende auf der Strecke von und nach Rastatt am 1. Juli auf Einschränkungen einstellen. Es könnten Züge der Linien RE 2 und RE 7 ausfallen, teilte die Deutsche Bahn am Freitag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. «Ersatzverkehr mit Bus wird bei Bedarf eingerichtet.» Die mögliche Entschärfung sei in etwa von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr geplant.

