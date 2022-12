Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein Regionalzug ist in Friedrichshafen mit einem umgefallenen Baum im Gleis kollidiert. Die Strecke nach Basel musste am Donnerstag gesperrt werden, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Verletzt wurde bei der Kollision laut Bundespolizei niemand. Der Zug konnte an einen Bahnsteig zurücksetzten. Für die rund 80 Fahrgäste wurde laut Bahn ein Schienenersatzverkehr zwischen Friedrichshafen und Markdorf (Bodenseekreis) eingerichtet. Die Sperrung sollte bis in den frühen Abend dauern. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Der Baum war wohl wetterbedingt auf den Schienen gelandet.

