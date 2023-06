Ein Regionalzug ist bei Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) mit einem auf den Gleisen liegenden Baumstamm zusammengestoßen. Wie eine Bahnsprecherin am Mittwoch sagte, mussten die etwa 100 Passagiere etwas mehr als eine Stunde auf der Strecke warten, bevor die Regionalbahn am Dienstag bis zum nahe gelegenen Bahnhof Blaubeuren weiterfahren konnte. Der Zug konnte von dort aus seine Fahrt in Richtung Sigmaringen jedoch nicht fortsetzen, weil er stark beschädigt wurde und repariert werden musste. Fünf weitere Züge auf der Strecke verspäteten sich ebenfalls wegen des Unfalls, einer fiel aus. Verletzt wurde niemand.

Blaubeuren (dpa/lsw) - Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar. Ein Sprecher der Bundespolizei vermutete, dass der Baum wegen eines Unwetters auf die Gleise gefallen war.

Pressemitteilung