Zug erfasst Auto auf Schwäbischer Alb - Mann schwer verletzt

Ein Zug kollidiert südlich von Reutlingen an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Auto. Der Fahrer des Wagens wird schwer verletzt. Was derzeit bekannt ist.

Trochtelfingen (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Auto ist ein 72-jähriger Mann im Landkreis Reutlingen schwer verletzt worden. Ein Triebwagen der Schwäbischen Alb Bahn erfasste das Auto an einem unbeschranktem Bahnübergang bei Trochtelfingen. Nach Polizeiangaben war der Mann gegen 17.30 Uhr trotz Rotlichts auf die Gleise gefahren. Der Autofahrer war allein unterwegs. Das Vorderteil seines Fahrzeugs wurde unter dem Triebwagen eingeklemmt und schwer beschädigt.

Der 72-Jährige kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Zu seinem Zustand machte die Polizei Reutlingen keine näheren Angaben. Der Triebwagenführer und drei Fahrgäste des Zuges nach Engstingen blieben laut Polizei unverletzt. Die Bahnstrecke zwischen Gammertingen und Engstingen blieb bis in den Abend gesperrt.

Das Auto wurde mit einem Kran geborgen. Ob und wie stark Triebwagen und Gleise beschädigt wurden, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Möglicherweise war der Autofahrer von einem kurz zuvor ausgebrochenem Carportbrand in einer nahe gelegenen Straße abgelenkt gewesen, so die Polizei weiter.