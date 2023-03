Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Fußball-Bezirksliga ist das Nachholspiel zwischen dem 1. FC 08 Haßloch und der TSG Jockgrim am Dienstag kurzfristig abgesagt worden. Der Grund: zwei Coronafälle bei der TSG. Am Freitag (19.30 Uhr) soll die TSG-Elf von Kevin Konz zum Topspiel beim TuS Knittelsheim antreten.

„Um 16 Uhr erreichte mich die Nachricht vom ersten, um 16.15 Uhr vom zweiten positiven Corona-Test in meiner Mannschaft“, berichtete Konz. Dennoch sei sein Team nach Lachen-Speyerdorf