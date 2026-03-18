Piloten in Umschulung, Triebwerke defekt: Swiss streicht Flüge mitten in der Hauptreisezeit. Welche Ziele unter anderem betroffen sind.

Zürich (dpa) - Pilotenmangel und Triebwerkprobleme haben die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss erneut gezwungen, Flüge zu streichen. Insgesamt geht es um 326 Flüge nach Chicago und Shanghai, wie Swiss mitteilt. Das entspricht bei insgesamt 88.000 Flügen im Sommerflugplan rund 0,4 Prozent des Angebots. Zuerst hatte das Branchenportal «Aerotelegraph» darüber berichtet.

Der Flughafen Zürich liegt nah an der deutschen Grenze und wird auch von vielen deutschen Fluggästen genutzt. Chicago wird bis Mitte Juni nur zwölf statt 14 Mal pro Woche angeflogen, Shanghai wird im gesamten Sommerflugplan nur noch drei statt sieben Mal pro Woche angeflogen. Die Flüge seien bereits im Februar gestrichen worden, beim jetzigen Programm gebe es keine Abstriche mehr, teilte die Fluggesellschaft mit.

Einige Piloten stehen unter anderem deshalb nicht zur Verfügung, weil sie umgeschult werden für den neuen Airbus A350. Zurzeit seien zudem elf Flugzeuge mit Triebwerkproblemen am Boden. Die Lage hat sich nach Angaben von Swiss im Vergleich zum Vorjahr aber entspannt. Zwischen April und Oktober 2025 mussten noch 1.400 Flüge gestrichen werden.